L’Inter femminile e il Comune di Milano hanno trovato l’accordo per utilizzare l’Arena Civica ‘Gianni Brera’ come casa delle nerazzurre. A partire dal derby Inter-Milan, nona giornata del campionato di Serie A Femminile Ebay in programma nel weekend del 25-26 novembre, l’Inter Women disputerà le proprie partite casalinghe nell’impianto comunale dell’Arena Civica.