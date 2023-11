Sci alpino, Coppa del Mondo femminile 2023/2024: la classifica generale aggiornata dopo lo slalom di Levi

La classifica generale della Coppa del Mondo femminile 2023/2024 di sci alpino, aggiornata dopo il primo slalom stagionale sulle nevi finlandesi di Levi. Petra Vlhova domina tra i pali stretti e balza anche al comando della generale, forte del terzo posto nel gigante di Soelden. La slovacca supera Lara Gut, ovviamente assente in slalom, con Hector e Shiffrin che raccolgono altri punti importanti nella corsa alla Sfera di Cristallo. Federica Brignone scende al quinto posto e rimane in top-10 anche Marta Bassino. Di seguito la classifica generale aggiornata.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Petra Vlhova SVK 160

2. Lara Gut-Behrami SUI 1oo

3. Sara Hector SWE 95

4. Mikaela Shiffrin USA 90

5. Federica Brignone ITA 80

6. Lena Duerr GER 80

7. Katharina Liensberger AUT 68

8. Melanie Mellard SUI 50

9. Zrinka Ljutic CRO 47

10. Marta Bassino ITA 45

11. Mina Holtmann NOR 43

12. Paula Moltzan USA 40

13. Ali Nullmeyer CAN 40

14. Valerie Grenier CAN 36

15. Katharina Huber AUT 32

LE ALTRE ITALIANE

28. Sofia Goggia ITA 15

30. Martina Peterlini ITA 14

40. Lara Della Mea ITA 5

43. Asja Zenere ITA 3