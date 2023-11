Sci Alpino, Coppa del Mondo 2023/2024: Goggia guida le 13 azzurre convocate per le discese di Zermatt/Cervinia

Dopo il fine settimana che ha visto le donne impegnate a Levi per due slalom speciali, la Coppa del Mondo di sci alpino ora punta sulla velocità. Sabato 18 e domenica 19 novembre si proverà a gareggiare a Zermatt/Cervinia, dove purtroppo nei giorni scorsi non si è riusciti a far disputare le due prove maschili a causa delle difficili condizioni meteo sulla ‘Gran Becca’. Sono tredici le convocate azzurre dal direttore tecnico Gianluca Rulfi per le due discese: si tratta di Federica Brignone, Marta Bassino, Elena Curtoni, Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nadia Delago, Nicol Delago, Karoline Pichler, Roberta Melesi, Elena Dolmen, Teresa Runggaldier, Monica Zanoner e Vicky Bernardi. Da mercoledì a venerdì spazio alla tre giorni di prove ufficiali, sempre meteo permettendo, con gli occhi ovviamente puntati in particolare sulla nostra regina della velocità Sofia Goggia.