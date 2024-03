Sci alpino, Coppa del Mondo: a Saalbach le ultime gare di velocità, nove azzurri impegnati

Con quattro coppe del mondo da assegnare, cresce l’attesa per l’ultimissimo appuntamento della stagione, che nel menu offre le gare veloci di Saalbach. Venerdì sono previsti i due super-g, mentre le discese sono in programma sabato (quella femminile) e domenica (maschile) in chiusura di una settimana che vedrà impegnati nove azzurri, determinati a chiudere bene la stagione. Decisi i vincitori delle rispettive classifiche generali (Lara Gut-Behrami e Marc Odermatt), oltre a quelle di gigante e slalom, rimangono da definire gli ultimi verdetti. Al maschile Odermatt vuole anche le coppe della velocità. L’elvetico guida il supergigante con 450 punti davanti a Vincent Kriechmayr con 369 e Raphael Haaser con 251, che si gioca il terzo posto con Guglielmo Bosca a quota 204, mentre in discesa si trova a quota 552, davanti a Cyprien Sarrazin (510), mentre Dominik Paris è terzo con 342.

Al femminile in pole c’è Gut-Behrami, che in supergigante ha 540 punti e deve difendersi dall’assalto di Cornelia Huetter con 471, mentre Federica Brignone gioca nel ruolo di outsider con il terzo posto (già certo con 466 punti) che può addirittura migliorare. In discesa la svizzera si trova in testa con 369 punti, davanti all’infortunata Sofia Goggia (350), a Stephanie Venier (301) e Cornelia Huetter (297). Per l’Italia in campo maschile saranno al via in supergigante Bosca, Casse e Paris, mentre in discesa toccherà agli stessi tre con l’aggiunta di Max Perathoner, campione del mondo juniores della specialità. Tra le donne in supergigante le azzurre si presentano con Brignone, Marta Bassino, Laura Pirovano e Roberta Melesi; mentre in discesa spazio a Brignone, Bassino, Pirovano e Nicol Delago.