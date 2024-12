Ha preso il via il weekend della Coppa del Mondo di sci alpino in Val Gardena. Nella giornata di martedì 17 dicembre, è infatti andata in scena la prima prova cronometrata della discesa della Saslong e gli atleti italiani impegnati non hanno deluso le aspettative. Erano ben 11 gli azzurri al cancelletto di partenza, ma soltanto 9 potranno essere schierati nel super-G di venerdì e 8 nella discesa di sabato.

Casse firma il miglior tempo

Il più veloce sulla Saslong è stato Mattia Casse, capace di fermare il cronometro in 2’02″19. L’azzurro ha preceduto di 44 centesimi Marco Odermatt, mentre al terzo posto ha chiuso il tedesco Romed Baumann, staccato di 57 centesimi. Completano la top 5 un altro italiano, Christof Innerhofer, quarto a 61 centesimi, e il francese Cyprien Sarrazin, quinto a 63 centesimi dalla vetta.

I tempi degli altri italiani

Bene Nicolò Molteni, che nonostante un pettorale alto (il 46) ha accusato un ritardo di 2″09 da Casse. Alle sue spalle Florian Schieder (+2″20), Pietro Zazzi (+2″28), Giovanni Franzoni (+2″44), Dominik Paris (+2″45), Max Perathoner (+2″63) Benjamin Alliod (+3″06), Marco Abbruzzese (+3″29) e Matteo Franzoso (+4″38).

Il programma della settimana

La seconda prova cronometrata scatterà mercoledì 18 dicembre alle ore 11:45, dopodiché verranno comunicati i nomi dei partecipanti alle due gare del weekend. Si parte appunto venerdì 20 con il super-G e si prosegue sabato 21 con la discesa.

La top 10 della 1^ prova cronometrata

M. Casse (ITA) 2:02.19 M. Odermatt (SUI) +0.44 R. Baumann (GER) +0.52 C. Innerhofer (ITA) +0.61 C. Sarrazin (FRA) +0.63 N. Allegre (FRA) +0.68 S. Rogentin (SUI) +0.75 J. Goldberg (USA) +0.77 O. Striedinger (SUI) +0.93 N. Alphand (FRA) +1.31

La classifica mondiale aggiornata

Henrik Kristoffersen (Nor) 390 punti Atle Lie McGrath (Nor) 282 Marco Odermatt (Sui) 280 Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 230 Loic Meillard (Sui) 219 Clement Noel (Fra) 200 Alexander Steen Olsen (Nor) 177 Zan Kranjec (Slo) 132 Justin Murisier (Sui)/Timon Haugan (Nor) 128

18. Luca De Aliprandini (Ita) 98

19. Alex Vinatzer (Ita) 93

28. Giovanni Franzoni (Ita) 54

46. Tobias Kastlunger (Ita) 41

53. Giovanni Borsotti (Ita) 32

61. Dominik Paris (Ita) 28

69. Mattia Casse (Ita) 20

76. Stefano Gross (Ita) 17

94. Florian Schieder (Ita) 8

98. Hannes Zingerle (Ita) 7

Il calendario di Coppa del Mondo

21-22 dicembre, St. Moritz (Svizzera): due super-G femminili

22-23 dicembre, Alta Badia (Italia): un gigante ed uno slalom maschili

26-29 dicembre, Bormio (Italia): una discesa ed un super-G maschili

28-29 dicembre, Semmering (Austria): uno slalom ed un gigante femminili

4-5 gennaio, Kranjska Gora (Slovenia): un gigante ed uno slalom femminili

8 gennaio, Madonna di Campiglio (Italia): uno slalom maschile in notturna

9-12 gennaio, St. Anton (Austria): una discesa ed un super-G femminili

11-12 gennaio, Adelboden (Svizzera): un gigante ed uno slalom maschili