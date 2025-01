Nove azzurre per lo slalom femminile di Courchevel, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024/2025. Tappa notturna con prima manche alle 17.00 e seconda alle 20.00. Le italiane in gara saranno Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Giorgia Collomb, Emilia Mondinelli, Celina Haller, Francesca Carolli, Vera Tschurtschenthaler e Lucrezia Lorenzi. L’Italia vanta sulla pista dello Stade d’Allais sei podi complessivi nella storia, ma nessuno nella specialità, con cinque piazzamenti in gigante (fra cui una vittoria di Brignone e Bassino) e un terzo posto di Irene Curtoni nello slalom parallelo del 2017.

Le favorite e cosa aspettarsi dalle italiane

In assenza di Federica Brignone, Camille Rast ha l’occasione per recuperare punti importanti in ottica classifica generale. La svizzera, terza con 562 punti, ha vinto due degli ultimi tre slalom (Killington, Flachau) e nell’altro (Kranjska Gora) ha ottenuto un buon quarto posto. Occhi puntati anche su Wendy Holdener, settima nella generale, che va a caccia di un successo dopo i tre secondi posti di Killington, Kranjska Gora e Flachau. Sarà probabilmente lotta tra Svizzera e Svezia, che potrà contare su Sara Hector e Anna Swenn Larsson. La prima è reduce dal terzo posto di Flachau e dal sesto di Kranjska Gora. La seconda è andata a podio (3ª) in Slovenia, mentre ha chiuso settima in Austria. Hanno tutte le carte in regola per inserirsi nella lotta ai piazzamenti migliori anche Zrinka Ljutic (vincitrice a Kranjska Gora), Melanie Meillard (5ª negli ultimi tre slalom) e Katharina Liensberger (9ª due volte e 4ª a Flachau). Difficile che le azzurre riescano a inserirsi in top ten. Le due atlete di maggiore affidabilità sono Lara Della Mea e Giorgia Collomb. La prima è andata a punti solo in una delle ultime tre uscite in slalom (16ª a Flachau). La seconda, in grande rampa di lancio, quest’anno ha ottenuto i primi punti in Coppa del Mondo e vanta un 16° posto nello slalom di Killington. Martina Peterlini proverà a bissare il piazzamento a punti di Flachau (19° posto). Stagione difficile per Marta Rossetti, che non ha ancora conquistato punti in Coppa del Mondo. Qualificazione alla seconda manche improbabile per Mondinelli, Haller, Carolli, Tschurtschenthaler e Lorenzi.

Il ritorno di Shiffrin

Mikaela Shiffrin tornerà a gareggiare. Nel programma della NBC (National Broadcasting Company) Today, la cinque volte vincitrice della Coppa del Mondo di sci alpino (2017, 2018, 2019, 2022, 2023) aveva annunciato la sua presenza a Courchevel il 30 gennaio per lo slalom in notturna. Shiffrin aveva affermato di non sentirsi ancora al 100%, dopo il brutto infortunio di cui è stata vittima nel gigante Killington lo scorso novembre, ma di non avere più dolori all’addome. “Penso che il prossimo passo sia il ritorno alle gare. La mia totale riabilitazione non è finita, ma sento di essere in grado di poter competere in Coppa del Mondo. Credo che mi porterò dietro qualche dolorino fino a fine stagione, ma non è nulla di insopportabile. Sto recuperando la muscolatura persa e mi sento bene fisicamente”, le sue dichiarazioni. Inoltre la 29enne di Vail ha pubblicato qualche giorno fa un video sui social nel quale si allenava in palestra e in pista. Al termine del video un’istantanea con su scritto “Courchevel 30 gennaio, ci vediamo presto”.

La classifica generale femminile

(aggiornata dopo Super-G Garmisch)

Federica Brignone (Ita) 799 Lara Gut-Behrami (Sui) 729 Camille Rast (Sui) 562 Sofia Goggia (Ita) 551 Sara Hector (Swe) 507 Zrinka Ljutic (Cro) 501 Wendy Holdener (Sui) 412 Kajsa Vickhoff Lie (Nor) 402 Cornelia Huetter (Aut) 395 Alice Robinson (Nzl) 385

17. Laura Pirovano (Ita) 260

23. Marta Bassino (Ita) 231

25. Elena Curtoni (Ita) 208

50. Roberta Melesi (Ita) 78

61. Lara Della Mea (Ita) 56

63. Asja Zenere (Ita) 51

67. Martina Peterlini (Ita) 44

68. Nicole Delago (Ita) 42

76. Giorgia Collomb (Ita) 27

77. Ilaria Ghisalberti (Ita) 26

89. Nadia Delago (Ita) 18

99. Beatrice Sola (Ita) 10

101. Vicky Bernardi (Ita) 9

111. Sara Thaler (Ita) 1

I prossimi appuntamenti di Coppa del Mondo

30 gennaio, Courchevel (Francia): uno slalom femminile in notturna

22-23 febbraio, Sestriere (Italia): uno slalom ed un gigante femminili

26 febbraio-2 marzo, Kvitfjell (Norvegia): due discese ed un super-G femminili

8-9 marzo, Are (Svezia): un gigante ed uno slalom femminili

12-15 marzo, La Thuile (Italia): una discesa ed un super-G femminili

20-27 marzo, Sun Valley (Usa): due discese, due slalom, due giganti e due super-G (uno per genere)