Torna in pedana i protagonisti delle Olimpiadi di Parigi 2024. Alla Inalpi Arena andrà in scena Grand Prix di Torino, in programma dal 7 al 9 febbraio alla Inalpi Arena, unica tappa italiana della Coppa del Mondo di fioretto 2024/2025. Il gruppo del commissario tecnico Stefano Cerioni sarà al completo con l’esordio nell’anno nuovo di Alice Volpi. Il 7 e l’8 febbraio saranno le giornate dedicate alle qualificazioni, prima per la prova femminile e poi per quella maschile, mentre domenica 9 febbraio si giocheranno i tabelloni principali con conseguente assegnazione delle medaglie iridate. Ricco il contingente italiano che schiererà un totali di 40 atleti, equamente divisi tra uomini e donne. Al fianco di Stefano Cerioni ci saranno i maestri di staff Fabio Galli, Eugenio Migliore, Alessandro Puccini, Filippo Romagnoli e Giovanna Trillini, con il supporto dei fisioterapisti Stefano Vandini e Matteo Scodro.

Al femminile

Prima uscita del 2025 per la campionessa del mondo in carica Alice Volpi, ammessa per diritto di ranking al tabellone principale come Arianna Errigo, Martina Favaretto e Martina Batini. La numero 17 del mondo Elena Tangherlini si aggiunge alla quattro già citate e sarà in main draw grazie al ranking. Nel primo giorno di gare dovranno guadagnarsi un posto nel tabellone principale della domenica Francesca Palumbo, Giulia Amore, Irene Bertini, Matilde Calvanese, Erica Cipressa, Anna Cristino, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Camilla Mancini, Matilde Molinari, Beatrice Monaco, Benedetta Pantanetti, Vittoria Pinna, Serena Rossini e Martina Sinigalia.

Al maschile

Al maschile tornano in pedana il doppio argento olimpico Filippo Macchi, il campione in carica Tommaso Marini e gli altri due medagliati di Parigi, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi. Tutti e quattro ammessi per ranking al tabellone principale. Il giorno precedente, invece, Giulio Lombardi, Raian Adoul, Mattia De Cristofaro, Alessio Di Tommaso, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Giuseppe Franzoni, Federico Greganti, Matteo Iacomoni, Francesco Pio Iandolo, Francesco Ingargiola, Edoardo Luperi, Tommaso Martini, Matteo Panazzolo, Federico Pistorio e Damiano Rosatelli si giocheranno il pass per il main draw.

I convocati per il Grand Prix di Torino

Il calendario 2025 del fioretto

Fioretto femminile

7 -9 febbraio 2025 | Torino

6- 9 marzo 2025 | Il Cairo

21 – 23 marzo 2025 | Lima

1- 4 maggio 2025 | Acapulco

16 – 18 maggio 2024 | Shanghai

Fioretto maschile

7 -9 febbraio 2025 | Torino

6- 9 marzo 2025 | Il Cairo

21 – 23 marzo 2025 | Lima

1- 4 maggio 2025 | Acapulco

16 – 18 maggio 2024 | Shanghai