Sci alpino, CdM femminile 2023/2024: cancellata anche la seconda prova di discesa a Kvitfjell, cambia il programma

Ancora problemi per la Coppa del mondo femminile di sci alpino. Dopo le due cancellazioni in Val di Fassa della scorsa settimana, anche a Kvitfjell il meteo è il vero protagonista. Dopo la cancellazione della prova di giovedì, anche la seconda prova cronometrata in vista della discesa femminile è stata cancellata a causa del vento e della nebbia. Nulla da fare nonostante i continui rinvii della giuria, nella speranza che le condizioni meteo potessero cambiare. Per regolamento la gara di discesa non può svolgersi senza aver svolto come minimo una prova, quindi per forza di cose cambia il programma del fine settimana norvegese. Nel pomeriggio gli organizzatori stileranno di concerto con la FIS il nuovo programma.