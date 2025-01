Mattia Casse davanti a tutti nella seconda prova in vista della discesa di Kitzbuhel, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024/2025 in programma sabato 25 gennaio alle ore 11.30. Sulla Streif l’azzurro ha fermato il cronometro in 1’54″33 rifilando più di mezzo secondo all’austriaco Stefan Eichberger (+0″54). Terzo il norvegese Adrian Smiseth Sejersted a 0″61. Appena alle loro spalle, quarto posto per Daniel Hemetsberger (+0″64). Ottimo quinto riferimento per un convincente Christof Innerhofer (+0″65), che si è messo dietro di un’incollatura il francese Nils Allegre (sesto a 0″66) e i due canadesi James Crawford (settimo a 0″79) e Cameron Alexander (ottavo a 1″04). Completano la top ten lo statunitense Ryan Cochran-Siegle, nono a 1″29, e lo svizzero Alexis Monney, decimo a 1″30. Leggermente più indietro l’altro azzurro Florian Schieder, che ha tagliato il traguardo con un buon dodicesimo tempo a 1″40 di gap dal compagno di squadra. Bene anche Giovanni Franzoni, che, con il pettorale 57, ha fatto segnare il tredicesimo crono. (+1″49). Dominik Paris attardato e 17° a 1″69. Uscite per Marco Kohler, Felix Hacker, Manuel Traninger, Simon Jocher, Henrik Von Appen e Jacob Schramm. La terza prova cronometrata è in programma per giovedì alle 11:30. Venerdì quindi la tre giorni di Kitzbühel si aprirà con il superG, sempre alle 11:30.

La top ten di giornata

Mattia Casse (ITA) 1’54″33 Stefan Eichberger (AUT) +0″54 Adrian Smiseth Sejersted (NOR) +0″61 Daniel Hemetsberger (AUT) +0″64 Christof Innerhofer (ITA) +0″65 Nils Allegre (FRA) +0″66 James Crawford (CAN) +0″79 Cameron Alexander (CAN) +1″04 Ryan Cochran-Siegle (USA) +1″29 Alexis Monney (SUI) +1″30

12. Florian Schieder (ITA) +1″40

13. Giovanni Franzoni (ITA) +1″49

17. Dominik Paris (ITA) +1″69

30. Benjamin Jacques Alliod (ITA) +2″68

31. Nicolò Molteni (ITA) +2″88

47. Matteo Franzoso (ITA) +4″85

53. Marco Abruzzese (ITA) +5″88

La classifica generale maschile

(aggiornata dopo slalom Wengen)

Marco Odermatt (SUI) 866 punti Henrik Kristoffersen (NOR) 634 punti Loic Meillard (SUI) 527 punti Atle Lie McGrath (NOR) 482 punti Timon Haugan (NOR) 413 punti Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 392 punti Franjo Von Allmen (SUI) 391 punti Clement Noel (FRA) 364 punti Vincent Kriechmayr (AUT) 299 punti Mattia Casse (ITA) 272 punti

24. Luca De Aliprandini (ITA) 178 punti

27. Dominik Paris (ITA) 170 punti

35. Alex Vinatzer (ITA) 141 punti

50. Giovanni Franzoni (ITA) 95 punti

75. Tobias Kastlunger (ITA) 48 punti

82. Stefano Gross (ITA) 40 punti

87. Florian Schieder (ITA) 34 punti

91. Giovanni Borsotti (ITA) 32 punti

96. Christof Innerhofer (ITA) 29 punti

100. Filippo Della Vite (ITA) 24 punti

100. Pietro Zazzi (ITA) 24 punti

108. Nicolò Molteni (ITA) 18 punti

122. Simon Maurberger (ITA) 10 punti

133. Hannes Zingerle (ITA) 7 punti

139. Benjamin Jacques Alliod (ITA) 3 punti

I prossimi appuntamenti

21-26 gennaio, Kitzbuehel (Austria): un super-G, una discesa ed uno slalom maschili

23-26 gennaio, Garmisch-Partenkirchen (Germania): una discesa ed un super-G femminili

28-29 gennaio, Schladming (Austria): un gigante ed uno slalom maschili

30 gennaio, Courchevel (Francia): uno slalom femminile in notturna

31 gennaio-2 febbraio, Garmisch-Partenkirchen (Germania): una discesa maschile

20-23 febbraio, Crans Montana (Svizzera): una discesa ed un super-G maschile

22-23 febbraio, Sestriere (Italia): uno slalom ed un gigante femminili

26 febbraio-2 marzo, Kvitfjell (Norvegia): due discese ed un super-G femminili

1-2 marzo, Kranjska Gora (Slovenia): un gigante ed uno slalom maschili

5-9 marzo, Kvitfjell (Norvegia): una discesa e un super-G maschili

8-9 marzo, Are (Svezia): un gigante ed uno slalom femminili

12-15 marzo, La Thuile (Italia): una discesa ed un super-G femminili

15-16 marzo, Hafjell (Norvegia): uno slalom ed un gigante maschili

20-27 marzo, Sun Valley (Usa): due discese, due slalom, due giganti e due super-G (uno per genere)