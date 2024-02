Sci alpino, cancellato lo slalom maschile Bansko 2024: condizioni meteo proibitive

E’ stato cancellato lo slalom maschile di Bansko 2024, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Non hanno avuto scelta gli organizzatori della gara di scena nella località bulgara viste le condizioni meteo proibitive. La prima manche era in realtà iniziata come da programma ed erano scesi 31 atleti, tuttavia pioggia mista a neve e vento avevano reso la pista quasi impraticabile. Quando la situazione è peggiorata, l’unica strada percorribile è stata quella della cancellazione, anche per non compromettere la sicurezza degli atleti. Al momento dello stop, al comando c’era il francese Noel davanti ai norvegesi Haugan e Kristoffersen. L’Italia invece poteva vantare due atleti in top 10, vale a dire Tommaso Sala (nono) e Alex Vinatzer (decimo).