Sci Alpino, Brignone: “Sono molto soddisfatta, 50° podio era il primo obiettivo stagionale”

La sciatrice azzurra Federica Brignone, dopo il secondo posto ottenuto nelle slalom gigante di Kranjska Gora valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023, ha commentato la propria prestazione: “Sono molto soddisfatta: il 50esimo podio era il primo obiettivo della stagione. Credo che sia positivo il modo in cui sto sciando, l’atteggiamento che ho, quello che metto in pista ed è la cosa migliore. Io speravo di partire n po’ meglio perché non son partita benissimo ma poi ho trovato ottimi risultati che mi hanno aumentato la confidenza, come i tre quarti posti ed un quinto posto in gigante e finalmente son salita sul podio. Ho avuto sempre qualcosa che non andava, ero sempre vicina mentre oggi ho fatto quasi tutto giusto. Spero sia di buon auspicio per riprendere fiducia e andare più forte. Shiffrin era la più grande di sempre, almeno per me, anche prima di questa vittoria e oggi l’ha dimostrato con due grandi manches”.

Quinto posto per Marta Bassino: “Complessivamente sono contenta, perché non posso lamentarmi del fatto che questo quinto posto sia il mio peggior risultato stagionale in gigante. Fatta eccezione per Shiffrin siamo tutte vicine ed è bello che la giochiamo così ogni volta. Sarà un gennaio lungo, cercherò di dosare bene le energie salando qualcosa per fare bene il giusto e al meglio quello che faccio”.