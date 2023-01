Sci Alpino, Brignone: “Soddisfatta per la gara e per come ho sciato, così posso divertirmi”

La sciatrice azzurra, Federica Brignone, ha commentato la vittoria ottenuta in Super-G a St. Anton, al 21esima in carriera in Coppa del Mondo. Queste le parole dell’italiana dopo la gara: “Era il mio secondo obiettivo di stagione dopo il 50esimo podio in Coppa del mondo e sono veramente soddisfatta non solo della gara ma per come ho sciato, del mio atteggiamento e di quello che sto facendo sugli sci. Sono contenta di come mi sono fidata da metà pista in poi, ed è quello che mi soddisfa più del risultato, più della vittoria”.

Descrivendo la sua discesa, poi aggiunge: “Sono partita molto decisa, ho sciato non benissimo prima dell’Ice Fall in cui ho preso un dossetto e ho pensato di aver buttato via la gara. Da lì in giù sono stata aggressiva, tirando tute le curve nella parte finale anche se era piena di angoli e trabocchetti, però non ho cercato di tenere ma di spingere andando in anticipo e facendo velocità. Ho sfruttato le mie qualità da gigantista, unite a quella da velocista. Adesso ho altri obiettivi, ma la mia lista ha nel mirino le gare italiane e i Mondiali. Se scio così posso davvero divertirmi”.

Alla gara hanno poi preso parte anche Marta Bassino ed Elena Curtoni, rispettivamente ottava e tredicesima. La prima citata commenta così la sua prestazione: “Nella parte iniziale e in quella finale ho perso un po’. In generale avrei potuto sciare meglio, mi son sentita un po’ così perché non era facile trovare il giusto compromesso per spingere forte le curve, perché sotto girava tanto e la sensazione sotto gli sci era strana. Ho guardato Federica, che ha sciato veramente forte, e la rivedrò in video in modo tale da prendere spunto per domani”. Curtoni invece dichiara: “Ho sbagliato tanto, ma le gare sono così e io ci ho provato. Le sensazioni son state strane per tutta la gara, si guarda avanti, si gira pagina e si pensa alla prossima”.