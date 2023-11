Sci alpino, Beaver Creek 2023: cancellata la terza prova cronometrata sulla Birds of Prey

Dopo aver portato a termine con successo le prime due prove cronometrate martedì e mercoledì, l’organizzazione della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino di Beaver Creek ha deciso di cancellare la terza prova cronometrata in programma oggi, per consentire agli atleti di riposare in vista del trittico di gare tra venerdì e domenica, quando sono in programma due discese e un super-G maschili. I tre appuntamenti sulla Birds of Prey avranno inizio alle ore 18.45 in Italia, le 10.45 locali.