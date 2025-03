Una stagione da incorniciare: Federica Brignone non si accontenta della coppa del mondo generale e di quella di discesa, ma alza al cielo anche quella di gigante, grazie al primo secondo posto della stagione a Sun Valley, che segue cinque vittorie e tre uscite nella disciplina. Si tratta del settimo titolo della carriera, il secondo nel gigante dopo quello del 2020. Nella classifica di specialità, Federica chiude a 580 punti, 60 in più di Robinson, uscita nella prima manche, e 133 meglio di Hector, mentre nella generale si spinge fino a toccare quota 1594, ben 322 in più di Gut-Behrami. Un record. E potrebbe non essere finita perché Brignone potrebbe anche decidere di disputare senza nessun tipo di pressione lo slalom conclusivo del prossimo venerdì.

Una stagione da incorniciare, appunto. Per i risultati, ovviamente, ma anche per le casse della fuoriclasse valdostana. L’azzurra è la più ricca della stagione di Coppa del Mondo con 679.100 franchi svizzeri incassati (713.095 in euro), davanti a Lara Gut-Behrami (356.190) e Sofia Goggia (262.690). Ai piedi del podio c’è Camille Rast (243.500), seguita dalla leader della classifica di slalom, Zrinka Ljutic (230.000) e da Alice Robinson (208.550). Completano la top 10 Sara Hector (207.785), Cornelia Huetter (204.600), Mikaela Shiffrin (172.590) ed Emma Aicher (158.370). Ventisettesima posizione invece per Laura Pirovano (54.550), davanti a Marta Bassino (29°, 47.525) ed Elena Curtoni (31°, 44.525).

il montepremi per una gara è di 144.000 CHF. Il vincitore o la vincitrice ricevono circa 47.000 CHF a testa, mentre al secondo classificato vanno 22.000 CHF, diecimila in più del bonus che spetta ai terzi classificati. L’intera somma stanziata per i prize money di questa stagione ammonta a 11’393’500.00 CHF.

LA CLASSIFICA DEI GUADAGNI (Franchi svizzeri)