Torna questa settimana, dal 24 al 30 marzo, un appuntamento storico del calendario ATP a livello challenger. La Tennis Napoli Cup, seppur con qualche breve pausa nel corso della sua storia, da decenni apre la primavera sul rosso europeo con un ricco montepremi e un campo partecipanti sempre di più che buon livello. Un torneo in passato spesso dominato da Potito Starace, vincitore di ben quattro edizioni, ma che ha visto trionfare anche Richard Gasqueet in un paio di occasioni, David Ferrer e lo scorso anno Luca Nardi in una finale combattutissima contro Pierre-Hugues Herbert. Difficile individuare un vero e proprio favorito in quest’edizione, ma è alto l’interesse nei confronti dell’ex top-20 Borna Coric, che arriva a Napoli a caccia di un incredibile poker dopo aver vinto tre challenger consecutivi a Lugano, Thionville e Zadar in questo mese di marzo.

IL TABELLONE

DARDERI, PASSARO E FOGNINI TRA LE TESTE DI SERIE

Così, mentre i “top players” si godono le ultime partite sul cemento nordamericano, c’è chi inizia a testare i primi campi in terra rossa in vista di due mesi veramente intensi anche sul circuito ATP. Anche quest’anno a Napoli sono preesenti ben cinque top-100 del ranking, di cui tre italiani. La testa di serie numero uno è Luciano Darderi, che arriva da mesi complicati e cerca buone sensazioni sulla superficie che gli ha fin qui regalato tutte le maggiori soddisfazioni della sua giovane carriera.

Ma si tratta di una settimana importante anche per Francesco Passaro e Fabio Fognini, che in questo inizio di 2025 hanno dovuto entrambi fare i conti con dei problemi fisici con conseguenti stop non brevi. La manifestazione partenopea rappresenta un’ottima ritrovare il feeling con la terra battuta e chissà che non possa arrivare anche un buon risultato, in un torneo che mette a disposizioni punti importanti per la classifica. D’altronde il cut-off per il Roland Garros è distante poche settimane e sia Passaro che Fognini dovranno in queste settimane cercare di mantenere un posto in top-100.

MONTEPREMI CHALLENGER NAPOLI 2025

Il montepremi ed il prize money del torneo Challenger di Napoli 2025, evento in programma dal 24 al 30 marzo. Si tocca un totale poco maggiore i 180.000€ per il torneo campano, che assegna anche punti importanti per la clasifica ATP. 125 quelli per il vincitore, che porterà a casa anche un assegno superiore ai 25.000€. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

PRIMO TURNO – € 1.890 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 3.055 (8 punti)

QUARTI DI FINALE – € 5.235 (16 punti)

SEMIFINALE – € 9.015 (35 punti)

FINALISTA – € 15.150 (64 punti)

VINCITORE – € 25.740 (125 punti)

I PUNTI ASSEGNATI AL CHALLENGER DI NAPOLI 2025