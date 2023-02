Mondiali Courchevel-Méribel 2023, Goggia: “Gara che mi infonde fiducia in vista della discesa libera”

Dopo l’oro conquistato da Federica Brignone nel SuperG, è arrivato un altro successo per la squadra femminile italiana di sci alpino ai Mondiali di Courchevel-Maribél 2023. A conquistare la medaglia più pregiata è stata Marta Bassino, con Brignone che si è classificata ottava e Goggia che ha chiuso 11esima. Gara non perfetta da parte della bergamasca, ma che la prepara bene in vista della sua specialità prefrerita, la discesa libera, round in cui sarà la principale favorita per la conquista dell’oro.

“Oggi ho fatto tanti piccoli errori, ma nel complesso è stata una buona gara che mi lascia speranza in vista della discesa libera – ha affermato Goggia ai microfoni Rai –. Sono contenta per la Bassino: dopo la Brignone in combinata, un’altro oro, tanto per non mettermi pressione in vista della discesa libera…(sorride). Sono senza voce, ma mi alleno bene per la discesa libera e sono fiduciosa”. “Alla fine pensavo si andasse più veloce – ha, invece, commentato Brignone –, bisognava attaccare molto, ci ho provato ma ho perso un sacco di velocità. Ora mi preparerò per il gigante”.