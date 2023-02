Mondiali Courchevel-Méribel 2023, Della Mea: “Sono carica per lo slalom”

I Mondiali 2023 di sci alpino in corso di svolgimento a Courchevel-Méribel stanno per giungere al termine e, nella giornata di domani, sabato 18 febbraio, andrà in scena lo slalom femminile. Il programma prevede la disputa della prima manche a partire dalle ore 10.00, mentre la seconda alle 13.30, entrambe in diretta su Raisport ed Eurosport. Le azzurre in gara saranno quattro: Beatrice Sola, Marta Rossetti, Lara Della Mea e Anita Gulli. Quest’ultima testerà questa pista per la prima volta, ma si è detta fiduciosa: “La fiducia comincia ad arrivare. Una gara secca, con i primi quindici che vanno a punti, quindi sicuramente c’è un obiettivo. Non ho mai gareggiato qui, ho sempre seguito tutta la rassegna e la pista mi sembra bella, così come la tracciatura che ho visto stamattina e sembra senza troppi trabocchetti. Noi cercheremo di mettercela tutta e vedremo come andrà”.

Lara Della Mea, invece, dopo il team event è pronta a dare il massimo anche in questa gara: “Ho già partecipato al team event, riuscendo a mettere i piedi in pista e ho trovato una neve molto bella, infatti sono carica per la gara. Le condizioni sono belle, con un fondo duro nonostante il gran caldo, quindi penso terrà anche con i numeri alti”.