Highlights Super-G Wengen, Coppa del mondo sci 2022/2023 (VIDEO)

Oggi è andato in scena il super-G di Wengen, valido per la Coppa del mondo di sci 2022/2023. Domina Kilde sulle nevi svizzere in 1:47.84. Chiudono il podio Rogentin 2° in 1:48.11, miglior risultato in carriera in , e il solito Odermatt 3° in 1:48.50. Ottima prova di Paris che si mette in 5ª posizione in 1:49.01, prima top ten per un italiano nel super-G in questa stagione. Per quanto riguarda gli altri azzurri, Casse chiude in 13ª e Bosca in 19ª. Caduta senza conseguenze per Innerhofer.

ALEKSANDER AAMODT KILDE VINCE IL SUPER-G DI WENGEN

<iframe src=’https://www.eurosport.it/sci-alpino/wengen/2022-2023/coppa-del-mondo-superg-aleksander-aamodt-kilde-batte-odermatt-e-gli-altri-prova-capolavoro-rivivila_vid1807283/embed-video.shtml‘ width=”560″ height=”315″ allowfullscreen frameborder=0></iframe>

Il SUPER-G DI DOMINIK PARIS

<iframe src=’https://www.eurosport.it/sci-alpino/wengen/2022-2023/coppa-del-mondo-202223-superg-ecco-dominik-paris-ottima-risposta-dopo-tanti-problemi-riguarda-la-sua-prova_vid1807287/embed-video.shtml‘ width=”560″ height=”315″ allowfullscreen frameborder=0></iframe>

L’INCIDENTE DI JAMES CRAWFORD

<iframe src=’https://www.eurosport.it/sci-alpino/wengen/2022-2023/coppa-del-mondo-202223-super-g-brutta-caduta-per-james-crawford-si-ribalta-e-va-a-sbattere-contro-una-porta_vid1807250/embed-video.shtml‘ width=”560″ height=”315″ allowfullscreen frameborder=0></iframe>