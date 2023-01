Highlights slalom maschile Garmisch 2023 (VIDEO)

Si è conclusa la seconda e ultima manche dello slalom maschile a Garmisch. Domina Kristoffersen che vince con 1.22 di vantaggio su un ottimo Feller. Chiude il podio Noel. Rimonta super di Gross che risale dalla 26ª alla 5ª posizione. Subito dietro Sala, che recupera 5 posizioni rispetto alla prima discesa. In classifica generale Kristoffersen sale in 3ª e Feller entra in top 10 salendo in 7ª. Risalgono Gross e Sala che si piazzano in 52ª e 40ª posizione.

HENRIK KRISTOFFERSEN vince lo Slalom di Garmisch

La 2a manche di STEFANO GROSS