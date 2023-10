Gigante maschile Soelden 2023, risultati e classifica prima manche: Schwarz davanti a Odermatt, ok Della Vite

Marco Schwarz si mette davanti a tutti nella prima manche di Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2023/2024 a Soelden. Ottima prova dell’austriaco, in una mattinata di scarsa visibilità in partenza e che ha costretto gli organizzatori ad abbassare la partenza alla fine del piano, dove c’è l’attacco del muro. Manche accorciata di circa 20 secondi e tempi che scendono sotto il minuto con il 51.85 del classe 1995 a fare il ritmo. Secondo un buon Odermatt, a 3 decimi da Schwarz con qualche sbavatura nell’ultimo settore. Distacchi che si alzano con solo Pinturault, 3° a 0.46, Kristoffersen, 4° a 0.59, e Caviezel, 5° a 0.95, sotto il secondo. Dopo i primi cinque c’è un gruppetto, formato da Steen Olsen, Radamus, Feller, Windingstad, Breensteiner e Della Vite, racchiuso in tre decimi ben oltre il secondo di distacco da Schwarz. Dentro anche De Aliprandini, a 2 secondi dal primo. Fuori dai giochi Meillard, Kilde e l’italiano Borsotti. A causa del forte vento, la prima manche è stata interrotta in attesa di un calo delle raffiche. Alle 11:45 è arrivata la decisione della giuria di cancellare la gara, dopo 45 minuti di interruzione causa vento.

1. Schwarz 51.85

2. Odermatt 52.14

3. Pinturault 52.31

4. Kristoffersen 52.44

5. Caviezel 52.80

6. Steen Olsen 53.21

7. Radamus 53.26

8. Feller 53.28

9. Windingstad 53.40

10. Breensteiner 53.45

11. Della Vite 53.48

19. De Aliprandini 53.88