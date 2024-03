Gigante maschile Aspen 2024, risultati prima manche: Odermatt in testa, Vinatzer il migliore degli italiani

Marco Odermatt rispetta il pronostico della vigilia e ottiene il miglior tempo nella prima manche del gigante maschile di Aspen 2024, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il campione svizzero, già vincitore di tutte e sette le prove sin qui disputate tra le porte larghe, ha sciato in 1:05.09, portandosi al comando pur senza strafare. Alle sue spalle il norvegese Alexander Steen Olsen, staccato di soli 12 centesimi. Terzo e in lotta per la vittoria Loic Meillard, distante 19 centesimi. Completano la top 5 sulla neve a stelle e strisce Kranjec e Kristoffersen, mentre non sfigura l’Italia.

Il migliore è Alex Vinatzer, che disputa un’ottima manche e s’inserisce in ottava posizione, a otto decimi esatti di ritardo dalla vetta. Alle sue spalle Luca De Aliprandini, protagonista di una prova solida e nono a +1’02”. Decisamente meno bene Giovanni Borsotti, 19° a 2’07”, e Filippo Della Vite, che si prende qualche rischio di troppo ed esce di scena dopo aver saltato una porta. Stessa sorte per Hannes Zingerle e Tobias Kastlunger, mentre Simone Talacci completa la prova ma è fuori dai 30 per soli 4 centesimi.

CLASSIFICA PRIMA MANCHE

M. Odermatt (SUI) 1:05.09 A. Steen Olsen (NOR) +0.12 L. Meillard (SUI) +0.19 Z. Kranjec (SLO) +0.43 H. Kristoffersen (NOR) +0.64 T. Tumler (SUI) +0.68 A. L. McGrath (NOR) +0.77 A. Vinatzer (ITA) +0.80 L. De Aliprandini (ITA) +1.02 S. Maes (BEL) +1.09

19. G. Borsotti (ITA) +2.07 QUALIFICATO

31. S. Talacci (ITA) +3.09

DNF F. Della Vite (ITA)

DNF. H. Zingerle (ITA)

DNF. T. Kastlunger (ITA)