Discese libere femminili Zermatt-Cervinia 2023: programma, orari e copertura tv

Il programma, la data, gli orari, la copertura tv e streaming delle due discese libere femminili di Zermatt-Cervinia 2023, gare valevoli per la terza tappa della Coppa del Mondo di sci alpino. Le prove sono previste rispettivamente per sabato 18 e domenica 19 novembre, con orario d’inizio fissato in entrambi i casi alle 11.45. Il Bel Paese può schierare un massimo di nove atlete ma sono ben tredici le azzurre convocate per l’appuntamento al confine tra Svizzera e Italia. Si tratta di Federica Brignone, Marta Bassino, Elena Curtoni, Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nadia Delago, Nicol Delago, Karoline Pichler, Roberta Melesi, Elena Dolmen, Teresa Runggaldier, Monica Zanoner e Vicky Bernardi.

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

Da tenere d’occhio soprattutto il meteo, che la scorsa settimana ha costretto gli organizzatori a cancellare totalmente la tappa maschile: in programma c’erano (come in questa circostanza) tre prove cronometrate e due discese libere. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che monitorerà l’appuntamento attraverso Eurosport HD (canale 210 di Sky). I telespettatori potranno seguire la prova anche su Rai 2. Prevista, inoltre, una diretta streaming mediante le piattaforme RaiPlay, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN (solo per i possessori di un abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà le due discese femminili di Coppa del Mondo a Zermatt-Cervinia fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i protagonisti.

ZERMATT-CERVINIA 2023: IL PROGRAMMA E GLI ORARI

Sabato 18 novembre – Discesa libera femminile (ore 11.45)

Domenica 19 novembre – Discesa libera femminile bis (ore 11.45)