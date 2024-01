Discesa maschile Wengen 2024 oggi in tv sabato: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire la discesa maschile bis di Wengen 2024, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’Italia va a caccia del podio nell’ultima prova veloce del fine settimana sulla neve svizzera, dopo averlo più volte sfiorato durante le prime due gare. Confermati gli otto azzurri già protagonisti nelle scorse giornate: Benjamin Jacques Alliod, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Dominik Paris, Florian Schieder e Pietro Zazzi. Gli uomini da battere sono sempre il padrone di casa Marco Odermatt e il norvegese Aleksander Aamodt Kilde. Ormai, tuttavia, non si può non mettere nella tavola dei grandi anche il transalpino Cyprien Sarrazin, vincitore del Super-G del venerdì. Possono stupire, infine, gli austriaci Vincent Kriechmayr e Daniel Hemetsberger, i canadesi Alexander Cameron e James Crawford, lo svizzero Niels Hintermann e gli statunitensi Bryce Bennett e Ryan Cochran-Siegle.

La discesa maschile bis di Wengen 2024 è in programma per la giornata di oggi (sabato 13 gennaio), con inizio fissato a partire dalle ore 12.30. La diretta televisiva è affidata a Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky) e a Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre). Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e (gratuitamente) Rai Play. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la gara, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.