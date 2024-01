Discesa maschile Wengen 2024 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire la discesa maschile di Wengen 2024, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. La gara recupera quella cancellata ad inizio dicembre a causa del meteo sulla neve statunitense di Beaver Creek. L’Italia schiera otto azzurri nella prova inaugurale del fine settimana elvetico: Benjamin Jacques Alliod, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Dominik Paris, Florian Schieder e Pietro Zazzi. Si prepara a vivere un nuovo capitolo, dunque, la rivalità tra il padrone di casa Marco Odermatt e il norvegese Aleksander Aaamodt Kilde. Tanti, però, sono gli sciatori in grado di potersi regalare una performance importante sulla mitica pista Lauberhorn. Su tutti gli austriaci Vincent Kriechmayr e Daniel Hemetsberger, gli statunitensi Bryce Bennett e Ryan Cochran-Siegle, i canadesi James Crawford e Alexander Cameron e il transalpino Cyprien Sarrazin.

La discesa maschile di Wengen 2024 è in programma per la giornata di oggi (giovedì 11 gennaio), con inizio fissato a partire dalle ore 12.30. La diretta televisiva è affidata a Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky) e a Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre). Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e (gratuitamente) Rai Play. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la gara, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.