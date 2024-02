Discesa maschile Kvitfjell 2024 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire la discesa maschile di Kvitfjell 2024, appuntamento valevole per il massimo circuito di sci alpino. Nove azzurri sono pronti per affrontare l’Olympiabakken: Marco Abbruzzese, Gregorio Bernardi, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Dominik Paris, Florian Schieder e Pietro Zazzi. Il grandissimo favorito è il campione svizzero Marco Odermatt, dominatore incontrastato della classifica generale. In quella di specialità, invece, gli è alle calcagna il transalpino Cyprien Sarrazin, altro indiziato per andare sul podio nella località norvegese. Attenzione anche all’austriaco Vincent Kriechmayr, all’altro elvetico Niels Hintermann, agli statunitensi Bryce Bennett e Ryan Cochran-Siegle, ai canadesi James Cameron e James Crawford e all’altro francese Nils Allegre. Ancora assente per infortunio l’idolo di casa Alexander Aamodt Kilde, con il pubblico di casa che spera nell’exploit di Adrian Smiseth Sejersted.

La discesa maschile di Kvitfjell 2024 è in programma nella giornata di oggi (sabato 17 febbraio), con inizio fissato a partire dalle ore 12.00. La diretta televisiva è affidata a Rai Due e a Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky). Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e (gratuitamente) Rai Play. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il primo appuntamento del weekend scandinavo di Coppa del Mondo, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le principali protagoniste.