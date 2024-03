Discesa femminile finali Saalbach 2024: Huetter asso pigliatutto, Nicol Delago terza

Fantastica doppietta di Cornelia Huetter nella discesa femminile delle finali di Saalbach 2024, appuntamento valido per l’ultimo atto stagionale della Coppa del Mondo di sci alpino. Giornata da incorniciare per la 31enne di Graz, che trionfa con il tempo di 1:45.08 e fa gioire il pubblico di casa. Inoltre, sorpassa in extremis Lara Gut-Behrami in classifica e conquista un’insperata coppa di specialità. Profeta in patria Huetter, protagonista di una prova ai limiti della perfezione e capace di chiude la stagione con un risultato fantastico.

LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

Alle sue spalle la slovena Ilka Stuhec, anche lei in grado di concludere in bellezza una stagione avara di sussulti. Per un momento sogna anche la vittoria, ma al traguardo accusa un ritardo di 17 centesimi; si consola comunque con il primo podio della stagione (il 22° in carriera). Terzo posto invece per Nicol Delago, che nonostante il pettorale 17 disputa una gara fantastica e si regala una splendida terza posizione che lascia ben sperare in vista della prossima stagione.

In top 10 anche Federica Brignone che, dopo il primo e il secondo posto ottenuti rispettivamente in gigante ed in Super-G, chiude con un risultato discreto nella disciplina storicamente a lei meno congeniale. Più indietro invece Laura Pirovano, dodicesima a 1’32”, e Marta Bassino, diciottesima a 2’02”.

La grande delusa, infine, non può che essere la svizzera Lara Gut-Behrami, la quale non riesce a difendere quello che sarebbe stato il primo trofeo di specialità della carriera. La sua stagione resta ampiamente positiva, ma questa giornata no le impedisce di mettere la ciliegina sulla torta. Di seguito l’ordine di arrivo.

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

CLASSIFICA DISCESA FEMMINILE FINALI SAALBACH

C. Huetter (AUT) I. Stuhec (SLO) Nicol Delago (ITA) C. Ager (AUT) S. Venier (AUT) M. Puchner (AUT) M. Gisin (SUI) K. Weidle (GER) F. Brignone (ITA) A. Raedler (AUT)

12. L. Pirovano (ITA)

18. M. Bassino (ITA)