Discesa femminile Crans Montana 2023, partenza posticipata: tutti gli aggiornamenti

Posticipata la discesa femminile di Crans Montana. La partenza è stata in un primo momento posticipata di 15 minuti a causa della condizioni meteorologiche e per la scarsa visibilità. Purtroppo la nebbia non se ne è andata e così c’è stato un nuovo slittamento alle ore 11.30 per la partenza. Ma la sensazione è che anche oggi si possa andare incontro a una cancellazione. Un vero peccato per il tantissimo pubblico presente. Seguiranno aggiornamenti sulla partenza della prova.

11.10 – Partenza posticipata alle ore 11.30, ammesso si possa. Tanta, tanta nebbia.

11.20 – Siamo in attesa di nuove informazioni, ci sono condizioni di rischio ma si potrebbe partire realmente alle 11.30.

11.25 – Si parte ufficialmente alle 11.30! Condizioni al limite, ma si può andare.

11.28 – Caduto il secondo apripista, c’è da sistemare le reti. Ma non cambia nulla, si parte alle 11.30.