Premier League 2023/2024: Chelsea in dieci ma batte il Brighton di De Zerbi, rimonta pazza del Liverpool sul Fulham

Emozioni fortissime nel pomeriggio in compagnia della quattordicesima giornata di Premier League 2023/2024. Spicca la vittoria del Chelsea di Pochettino, che piega il Brighton di De Zerbi per 3-2. Una vittoria meritata per i Blues, anche perché arrivata giocando tutto il secondo tempo in dieci uomini per l’espulsione di Gallagher. A portare in vantaggio i londinesi è stato Enzo Fernandez, che segnerà poi nel secondo tempo il gol del tris. Raddoppio a opera di Colwill, mentre Buonanotte aveva momentaneamente accorciato. Nel finale Joao Pedro prova di nuovo a far rientrare in partita gli ospiti, ma è troppo tardi e il Brighton guidato dal tecnico italiano scivola ora all’ottavo posto, fuori dalla zona europea, a +3 sul Chelsea che sale a 19 punti.

Succede di tutto ad Anfield Road, dove si concretizza l’ennesima rimonta stagionale del Liverpool. Nel primo tempo contro l’ostico Fulham Alexander Albon firma il momentaneo vantaggio che poi verrà convertito in autogol di Leno, ma pareggia subito i conti Wilson. E al nuovo vantaggio siglato da McAllister risponde Tete, sempre nel primo tempo. Nella ripresa a passare in vantaggio, a sorpresa, sono i londinesi con De Cordova-Reid, i ragazzi di Klopp sembrano alle corde ma tra 87′ e 88′ con Endo e Alexander-Albon arriva il clamoroso ribaltone. Pareggi nelle altre sfide del pomeriggio: 2-2 tra Bournemouth e Aston Villa, 1-1 tra West Ham e Crystal Palace.