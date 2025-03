Ultimi impegni agonistici per gli sciatori azzurri, che saranno protagonisti dei Campionati Italiani Assoluti dopo la conclusione della stagione internazionale di Coppa del mondo. Si parte martedì 1 aprile con le prove cronometrate della discesa libera, sia maschile sia femminile in vista delle due gare che daranno poi il via alla manifestazione il giorno seguente. Giovedì e venerdì verranno assegnati i titoli di SuperG e slalom gigante, mentre sabato ci sarà la gra chiusura con i due slalom sulla pista Piavac all’Alpe di Lusia.

In abbinata alle gare assolute la Fisi ha chiesto di inserire anche alcune competizioni giovanili, quindi assieme alle gare senior verranno assegnati anche i titoli giovani maschile e femminile di discesa libera, il superG femminile giovani, oltre a due gare che saranno valide per il Grand Prix Italia, ovvero lo slalom femminile e il superG maschile. Inoltre, mercoledì 2 aprile si svolgeranno i Campionati italiani assoluti e giovani maschili e femminili di ski cross, nel tracciato Park Monzoni che ha già ospitato la Coppa del Mondo e la Coppa Europa.

QUALI BIG CI SARANNO AGLI ASSOLUTI?

Non si può che partire da lei, Federica Brignone. Dopo un inverno che la valdostana non dimenticherà facilmente, ora è tempo delle ultime fatiche per la campionessa di Coppa, che è iscritta al Superg, al gigante e allo slalom speciale. Presente anche Marta Bassino in discesa, superg e slalom gigante, oltre alla Laura Pirovano (DH, SG e GS), Elena Curtoni (DH e SG), Giorgia Collomb e Martina Peterlini (GS e SL).

In campo maschile saranno presenti in Val di Fassa Dominik Paris, che indosserà il pettorale in superg e discesa, quindi Christof Innerhofer (GS, SG e DH) e Alex Vinatzer in slalom e gigante. Osservato speciale Stefano Gross, che nello slalom di sabato disputeerà l’ultima gara della sua carriera agonistica. Lo slalomista azzurro nella serata di mercoledì 2 aprile sarà celebrato alle ore 18 presso la piazza principale di Moena.

IL PROGRAMMA DEGLI ASSOLUTI DI SCI ALPINO

Martedì 1 aprile

Passo San Pellegrino (pista La VolatA): prove DH maschile e femminile (ore 9,00)

Mercoledì 2 aprile

Passo San Pellegrino (pista La VolatA): DH maschile e femminile (ore 9,30)

Passo San Pellegrino (park Monzoni): Campionati italiani ski cross M/F

Giovedì 3 aprile

Passo San Pellegrino (pista La VolatA): SG maschile (ore 9,30)

Alpe di Lusia (pista Mediolanum): GS femminile (ore 9,00)

Venerdì 4 aprile

Passo San Pellegrino (pista La VolatA): SG femminile (ore 9,30)

Alpe di Lusia (pista Mediolanum): GS maschile (ore 9,00)

Sabato 5 aprile

Alpe di Lusia (pista Piavac): SL maschile e femminile (ore 9,00)