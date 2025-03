L’Unione ciclistica internazionale (Uci) ha approvato la partecipazione di una 23ª squadra ai tre grandi Giri di quest’anno, consentendo agli organizzatori di offrire un terzo invito a una squadra a loro scelta. La proposta ha avuto il via libera dal comitato direttivo dell’organismo, già approvata il 26 marzo dal Consiglio ciclistico professionistico (Ccp). “Il Comitato direttivo dell’Uci ha approvato la richiesta presentata dal Pcc di aumentare a 23 il numero di squadre partecipanti ai Grandi Giri maschili (Giro d’Italia, Tour de France e La Vuelta Ciclista di Spagna) quest’anno. L’Uci ribadisce il suo impegno a preservare l’equità sportiva e il primato del merito sportivo” e chiede al Pcc di esaminare la possibilità di rendere obbligatoria la presenza di una terza squadra D2, per tornare al principio dei due inviti per gli organizzatori”, dichiara l’Uci in una nota ufficiale. Nei grandi Tour, di norma, le 18 squadre del World Tour, come UAE Emirates, Team Visma | Lease e Bike, INEOS Grenadiers, si qualificano automaticamente. Altri due inviti saranno assegnati alle due squadre più in alto in classifica nella seconda divisione, mentre gli altri tre saranno a discrezione degli organizzatori.

Tutte le formazioni al via del Tour de France

Accanto alle 18 formazioni dell’Uci World Tour e ai due ProTeam invitati di diritto (Lotto e Israel Premier Tech), le tre wild-card sono state assegnate alla transalpina TotalEnergies, alla norvegese Uno-X Mobility e alla svizzera Tudor Pro Cycling.

WorldTour

Alpecin-Deceuninck

Arkea-B&B Hotels

Bahrain Victorious

Cofidis

Decathlon AG2R La Mondiale Team

EF Education – EasyPost

Groupama-FDJ

INEOS Grenadiers

Intermarché – Wanty

Lidl-Trek

Movistar Team

Red Bull – BORA – hansgrohe

Soudal Quick-Step

Team Jayco AlUla

Team Picnic PostNL

Team Visma | Lease a Bike

UAE Team Emirates

XDS Astana Team

Professional

Israel – PremierTech

Lotto

TotalEnergies

Tudor Pro Cycling

Uno-X Mobility