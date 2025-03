Termina il Grand Prix di Thiais (Francia) 2025. Una due giorni che ha visto affrontarsi le squadre e le ragazze della ginnastica ritmica. Nel concorso individuale la medaglia d’oro è andata all’ucraina Taisiia Onofriichuk, capace di chiudere il con 115.251 punti totali. Italia protagonista con Tara Dragas. Con un totale di 108.252, la stella dell’ASU di Udine, ha conquistato una splendida medaglia d’argento, con una gara regolare e ispirata, dimostrando di avere tutte le carte in regola per diventare una protagonista assoluta del panorama internazionale. La sua esecuzione al cerchio è stata una delle più applaudite del weekend, con movimenti precisi e una forte presenza scenica. Ottimi anche i punteggi ottenuti con la palla (28.234) e il nastro (27.967), dove ha coniugato difficoltà tecnica e una grande sensibilità artistica. L’azzurra è stata l’unica ad essere capace di inserirsi in mezzo al dominio ucraino. A completare il podio, infatti, ecco Polina Karika (107.301 punti), già protagonista lo scorso fine settimana a Marbella, mentre al quarto posto si piazza Anastasiia Ikan, confermando la profondità e la solidità del vivaio ucraino. Molto positiva anche la prova dell’uzbeka Anastasiya Sarantseva, quinta con 106.251 punti totali.

Nel concorso generale a squadre, l’Estonia ha dettato legge con una prestazione impeccabile, chiudendo con 43 punti netti e dimostrando un’eleganza e una precisione da manuale. Le atlete baltiche si sono distinte per difficoltà alte e un’esecuzione pulita, soprattutto nell’esercizio con cinque cerchi, valutato 23.350, il punteggio più alto della gara. La Francia, spinta dal calore del pubblico di casa, ha risposto con grinta e armonia, totalizzando 40.650 punti. Ottimo anche il terzo posto dell’Ungheria (38.100), squadra in continua crescita che ha mostrato grande compattezza e musicalità.

La classifica del concorso individuale

Taisiia Onofriichuk (Ukr) 115.251 punti Tara Dragas (Ita) 108.252 punti Polina Karika (Ukr) 107.301 punti Anastasiia Ikan (Ukr) 106.418 punti Anastasiya Sarantseva (Uzb) 106.251 punti

La classifica del concorso a squadre