È iniziata al meglio per l’Italia l’ultima tappa stagionale della Coppa del mondo di sci alpinismo. Alba De Silvestro, infatti, si è aggiudicata un altro bel podio, salendo sul terzo gradino nella prova del vertical a Tromso, in Norvegia. A vincere la gara è stata la francese Axelle Gachet Mollaret, che ha completato la prova in 22:00.2, battendo con un vantaggio di 37 secondi la connazionale Emily Harrop, che ha letteralmente dominato la stagione. In terza posizione, come detto, la bellunese staccata di 57.9 dalla vetta. Alle sue spalle il duo austriaco composto da Sarah Dreier e Johanna Hiemer. Dodicesimo posto per l’altra azzurra, Ilaria Veronese, stacca di due minuti e mezzo.

Come anticipato, non è certo la prima volta in stagione che De Silvestro sale sul podio. L’azzurra, infatti, lo aveva fatto in altre due occasioni, in entrambi i casi sempre al terzo posti: prima nel vertical di Schladming e poi nell’individuale in Val Martello. Nella scorsa tappa, a Villars sur Ollon, inoltre, ha centrato sempre il terzo posto nella staffetta mista, insieme al marito Michele Boscacci.

Sci alpinismo, Sostizzo sesto a Tromso

Passando alla gara maschile, a tagliare per primo il traguardo è stato lo svizzero Remi Bonnet, che ha chiuso con il crono di 18:41.9. Staccato di 15 secondi ecco il belga Maximilien Drion Du Chapois, che ha vinto un appassionante testa a testa contro un altro elvetico, Aurelien Gay (+17.00). Ai piedi del podio, infine, l’austriaco Paul Verbnjak. Buone prestazioni per gli azzurri, con Matteo Sostizzo sesto a +46.5, mentre Davide Magnini segue poco distante in ottava posizione (+55.5). Ancora, Michele Boscacci è quattordicesimo a +1:12.4, con Matteo Eydallin che chiude il conto degli azzurri in ventesima posizione (1:36.7). La tappa di Tromso prosegue nelle giornate di sabato e domenica con le gare che chiuderanno la stagione, ovvero la sprint e l’individuale.