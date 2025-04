Ancora un esonero per una big che è pronta a cambiare allenatore nelle prossime settimane: avrà l’ultima possibilità, ecco tutti i dettagli

La stagione che va per concludersi ha visto una vera e propria strage per quanto concerne gli allenatori delle big. La Juve e il Milan hanno cambiato una volta, la Roma addirittura due. Mai così tanti esoneri tra le squadre di vertice negli ultimi anni. Anche in Europa ci sono stati alcuni cambiamenti. Il tutto è frutto di una maggiore instabilità dei progetti di alcune grandi con i risultati che spesso hanno latitato, ma anche di una concorrenza più ricca rispetto il passato.

Con l’ingresso del Bologna stabilmente nei piani alti del campionato, adesso, ci sono ben nove squadre a lottare per i piazzamenti europei, cosa che comporta di conseguenza alcuni scontenti. L’anno scorso a farne le spese è stato il Napoli, questa volta potrebbe toccare al Milan dopo la grande rimonta della Roma. D’altronde il livello del campionato si è alzato e con il passare del tempo Atalanta, Fiorentina e rossoblù sono entrate stabilmente nel cerchio delle big.

Ha l’ultima possibilità, esonero vicino: clamoroso risvolto per la big

La situazione si riflette anche in Europa. Basti vedere in Premier League dove ci sono alcune novità in alta classifica come Nottingham Forrest, Aston Villa o Newcastle mentre Tottenham e Manchester United navigano nella zona medio-bassa e si aggrappano all’Europa League come unico modo per salvare la stagione.

Non è a questi livelli il Real Madrid, ma per una squadra abituata a vincere praticamente tutto ogni anno, essere seconda in classifica in Liga e con un piede e mezzo fuori dalla Champions League è considerato un fallimento. Dopo la debacle contro l’Arsenal nell’andata dei quarti, solo un miracolo può ribaltare le sorti della qualificazione. Se non dovesse riuscirci, Carlo Ancelotti può lasciare a fine stagione. Già nei mesi scorsi si è vociferato a lungo di un suo addio, se non riuscirà a sfruttare l’ultima possibilità, l’esonero sarà sempre più probabile.

L’ex Milan potrebbe così diventare uno svincolato di lusso e tornare sul mercato degli allenatori, appetibile alle diverse squadre che ne sono alla ricerca. Accantonata (definitivamente?) la possibilità di allenare una nazionale (ovvero il Brasile), il futuro può rivederlo in Italia per un ultimo grande progetto della carriera. La mente subito porta a Milan e Roma, ovvero le sue grandi ex squadre che sicuramente cambieranno guida tecnica a giugno. In entrambi i casi si tratterebbe di un clamoroso ritorno.