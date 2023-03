Salto con gli sci, Vikersund 2023: Kraft domina la gara, Granerud e Lanisek completano il podio

Si è conclusa la gara di Vikersund per quel che concerne i salto con gli sci maschile, un round che è stato stravinto dall’austiaco Stefan Kraft (497.4) e che ha visto il podio completarsi con il norvegese Halvor Egner Granerud (489.8) e con lo slovacco Anze Lanisek (468.8). Andiamo, allora, a scoprire la classifica finale di quest’evento domenicale.

SALTO CON GLI SCI – VIKERSUND 2023 CLASSIFICA FINALE

1. Stefan Kraft (AUT) 497.4

2. Halvor Egner Granerud (NOR) 489.8

3. Anze Lanisek (SVK) 468.8

4. Michael Hayboeck (AUT) 467.6

5. Domen Prevc (SVK) 451.8

6. Robert Johansson (NOR) 448.4

7. Timi Zajc (SVK) 448.2

8. Kamil Stoch (POL) 438.4

9. Daniel Tschofenig (AUT) 438.1

10. Jan Hoerl (AUT) 435.4

11. Gregor Deschwanden (SUI) 433.3

12. Ryoyu Kobayashi (JPN) 432.3

13. Andreas Wellinger (GER) 431.9

14. Markus Eisenbichler (GER) 430.9

15. Piotr Zyla (POL) 428.1

16. Daniel Andre Tande (NOR) 428.0

17. Karl Geiger (GER) 419.4

18. Manuel Fettner (AUT) 417.0

19. Lovro Kos (SVK) 410.1

20. Ziga Jelar (SVK) 407.0

21. Aleksander Zniszczol (POL) 404.9

22. Johann Andre Forfang (NOR) 395.9

23. Naoki Nakamura (JPN) 395.1

24. Pawel Wasek (POL) 373.1

25. Simon Ammann (SUI) 372.5

26. Kristoffer Eriksen Sundal (NOR) 370.3

27. Niko Kytosaho (FIN) 368.4

28. Joacim Bjoereng (NOR) 365.5

29. Sondre Ringen (NOR) 350.4