Salto con gli sci, troppa pioggia a Zao: cancellata la prova odierna in Giappone

E’ terminato anzitempo il weekend di Coppa del Mondo 2023/2024 di salto con gli sci a Zao, in Giappone. La prova conclusiva è stata infatti annullata per maltempo. A causa delle condizioni metereologiche avverse e della tanta pioggia caduta sulla località giapponese, è stata inevitabile la cancellazione della gara. La giuria ha provato fino all’ultimo ad attendere, nella speranza che le condizioni migliorassero, ma non c’è stato nulla da fare. Torneranno dunque in Europa tutte le atlete tra cui le azzurre Annika Sieff, Lara e Jessica Malsiner. La Coppa del Mondo di salto con gli sci fa ora tappa in Slovenia, a Ljubno, dal 26 gennaio. Gareggerà in casa dunque la leader della classifica generale, Nika Prevc, con 673 punti. Alle sue spalle la giapponese Ito (584) e la francese Pagnier (524).