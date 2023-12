Salto con gli sci, qualificazioni maschili Lillehammer 2023: avanzano i quattro azzurri al via

Si sono chiuse le qualificazioni maschili del salto con gli sci per quanto riguarda la tappa di Coppa del Mondo di Lillehammer 2023, in Norvegia, e gli azzurri al via, quattro in tutto, sono riusciti a entrare nei 50 e dunque torneranno sul trampolino HS98 per la prima manche della gara di domani, dove il gruppone sarà poi scremato a 30 partecipanti per la seconda e decisiva manche.

In particolare, nelle qualificazioni vinte dal fuoriclasse austriaco Stefan Kraft davanti al tedesco Andreas Wellinger e al sempreverde giapponese Ryoyu Kobayashi, brilla Francesco Cecon, primo degli italiani con la ventottesima posizione e un salto da 115.8 punti. Alex Insam è trentatreesimo, subito dietro c’è Giovanni Bresadola in trentaquattresima posizione, avanti anche Andrea Campregher col suo 110.2 che vale la quarantesima posizione. Alle 16.10 di sabato 2 dicembre la gara sul trampolino piccolo.