Salto con gli sci, qualificazioni femminili Lillehammer 2023: Sieff avanza, eliminate le sorelle Malsiner

Una azzurra avanti, le altre due eliminate al termine delle qualificazioni femminili della tappa di Coppa del Mondo di salto con gli sci di Lillehammer 2023, in Norvegia. Semaforo verde per un’ottima Annika Sieff, che trova il ventiduesimo punteggio di giornata, il primo non a tre cifre, con 98 tondo comunque migliorabile nella gara di domani. A chiudere al comando le qualificazioni è la canadese Loutitt, alle sue spalle le due padroni di casa norvegesi Kvandal e Bjoerseth. Non bene, invece, le altre due azzurre al via, le sorelle Malsiner, entrambe eliminate. Per Lara c’è il quarantacinquesimo posto oggi con 83.6, troppo poco per avanzare, semarofo rosso anche per Jessica quarantanovesima con appena 76.7 punti per il suo salto. Finale sabato 2 dicembre alle ore 12.