Tutto come da pronotico nella prova mista a squadra di salto con gli sci a Trondheim, sede dei Mondiali di sci nordico. Sul trampolino Large Hill Hs138 è infatti la Norvegia a dominare l’unica gara in programma quest’oggi, conquistando l’oro grazie alla superba prova del quartetto composto da Anna Odine Strøm, Marius Lindvik, Eirin Maria Kvandal e Johann Andre Forfang. 1020.4 i punti messi a referto dalla squadra padrona di casa, con Slovenia e Austria che sono finite sul podio, ma ben lontane, rispettivamente con 959.3 e 906.8 punti totalizzati dopo gli otto salti di finale.

Nika Prevc – con in squadra Domen Prevc, Ema Klinec e Anze Lanisek – guida la sua Slovenia alla medaglia d’argento, mentre l’altra campionessa Eva Pinkelnig ee i suoi compagni di formazion Stefan Kraft, Jacqueline Seifriedsberger e Jan Hoerl devono accontentarsi del bronzo. A chiudere la top-5 il Giappone, seguito da Stati Uniti, Finlandia e Polonia che si erano conquistate anche loro il secondo round dell’atto conclusivo.

Chi invece non era riuscita a conquistare la top-8 è stata l’Italia, che si è fermata a un passo, chiudendo in nona posizione. Rotazione che i nostri Annika Sieff, Francesco Cecon, Lara Malsiner e Alex Insam hanno terminato con 283.3 punti al pari della Francia.

CLASSIFICA FINALE

1. Norvegia 1020.4

2. Slovenia 959.3

3. Austria 906.8

4. Germania 899.0

5. Giappone 785.8

6. Stati Uniti 739.1

7. Finlandia 656.0

8. Polonia 636.9

9. Francia 283.3

9. Italia 283.3

11. Svizzera 258.9

12. Cina 231.3

13. Repubblica Ceca 202.2

14. Ucraina 198.7

15. Kazakhstan 138.7

IL PROGRAMMA DI DOMANI

Il programma iridato da Trondheim prosegue sul trampolino Hs138 nella giornata di giovedì 6 marzo con la prova a squadre maschile che prenderà il via alle 16:20 con il primo round. Ma il salto sarà protagonista anche in serata, quando andrà in scenea ul turno di qualificazione femminile a partire dalle 20:30. Jessica Malsiner, Martina Zanitzer, Martina Ambrosi, Annika Sieff, Lara Malsiner sono le azzurre che proveranno a conquistarsi l’accesso alla finale in programma il giorno successivo, venerdì 7 marzo.