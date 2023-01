Salto con gli Sci, Coppa del Mondo femminile 2023: a Zao l’Austria vince il team event, Italia ottava

L’Italia chiude in ottava posizione il team event a Zao, tappa della Coppa del mondo femminile di salto con gli sci 2022/2023. Dopo i sei salti e i tre turni andati in scena quest’oggi, le sorelle Lara e Jessica Malsiner hanno totalizzato un punteggio totale di 496.0, mettendosi dietro Finlandia, Cina, Romania e Stati Uniti. La vittoria, come da pronostico, è andata all’Austria di Chiara Kreuzer e soprattutto Eva Pinkeling con uno score di 624.6. Seconda la Norvegia, terza la Germania.