Salto con gli sci, Coppa del Mondo 2022/2023: Opseth vince gara-2 a Sapporo, Jessica e Lara Malsiner nelle 25

Silje Opseth ha vinto la seconda gara della tappa giapponese di Sapporo di Coppa del mondo di salto con gli femminile. La norvegese, che ieri si era piazzata quarta in gara-1, ha vinto totalizzando un punteggio di 232.1 e con un discreto margine sulle inseguitrici.. Alle sue spalle la slovena Ema Klinec con 227.3 e la leader della generale Eva Pinkelnig con 225.7. Quarta posizione per la vincitrice di ieri Katharina Althaus. Buona prestazione anche per le due sorelle Malsiner, entrambe a punti. Jessica riesce ad ottenere lo stesso piazzamento di ieri, è 22esima con un totale di 152.0, Lara è 25esima totalizzando 140.5.