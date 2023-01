Salto con gli sci, le condizioni di Ursa Bogataj dopo la caduta di Ljubno: ginocchio ko e stagione finita

di Michele Muzzarelli 9

Brutte notizie per la campionessa olimpica Ursa Bogataj dopo la terribile caduta di ieri a Ljubno durante la gara valevole per la Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile e per il Silvester Tournament. La 27enne ha riportato infatti la rottura di entrambi i legamenti crociati del ginocchio sinistro: per lei quindi la stagione è già finita e in ogni caso il recupero sarà lento e tutt’altro che semplice. Nonostante la giovane età infatti Bogataj ha già subito un infortunio analogo allo stesso ginocchio.