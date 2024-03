Salto con gli sci: a Planica vince il padrone di casa Peter Prevc, alla penultima gara in carriera

Nell’ultimo fine settimana stagionale, la Coppa del Mondo di salto con gli sci va in scena a Planica, in Slovenia, dove oggi si è disputata la prima delle gare di volo in programma. Il protagonista assoluto è stato Peter Prevc, che nella penultima gara della sua carriera ha trionfato davanti al proprio pubblico in totale visibilio. Lo sloveno torna a vincere in CdM dopo 4 anni dall’ultima vittoria, grazie ad un salto di 231 metri nella seconda serie, che gli ha permesso di scavalcare l’austriaco Daniel Huber. 452,1 punti il bottino complessivo di Prevc, con un margine di 3,6 lunghezze sull’austriaco, vincitore la scorsa domenica a Raw Air. Completa il podio sul terzo gradino il norvegese Johann Andre Forfang con 441,3. Quarto posto per un altro sloveno come Timi Zajc, davanti a un altro norvegese, Marius Lindvik. Chiude settimo con 417,5 punti Stefan Kraft, ormai certo del successo nella classifica generale.

Buona prova dell’unico italiano qualificato per la gara, Alex Insam che ha concluso al decimo posto la prima serie con un salto da 220 metri, ed è riuscito a ripetersi anche nel secondo salto. Ha pagato però la compensazione, che lo ha fatto scendere di qualche posizione. Alla fine è 16esimo con il punteggio di 401, un ottimo risultato per il classe ’97 di Bressanone. La tappa slovena prosegue domani con una prova a squadre che vedrà l’Italia schierare il quartetto Alex Insam, Giovanni Bresadola, Francesco Cecon ed Andrea Campregher. Domenica è infine in programma la sfida individuale conclusiva della stagione. Entrambi gli appuntamenti scatteranno alle ore 9.30.