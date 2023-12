Roma, Mancini: “Mourinho un’icona del calcio. Bello difendere contro Dybala e Lukaku”

Gianluca Mancini ha parlato in esclusiva ai microfoni di SportMediaset, parlando del mondo che si vive nel quotidiano alla Roma. Il difensore, anche della Nazionale di Spalletti, ha incentrato il discorso sull’importanza di aver un tecnico come Mourinho e su quanto sia bello ed allenante difendere contro gente del calibro di Dybala e Lukaku.

Le parole di Mancini: “Mourinho è un’icona del calcio, è un motivo in più per dare di più in allenamento e in partita anche per lui. La fascia di capitano? Qui a Roma è una cosa importante che ho imparato a capire stando qui, è un onore portarla anche se il nostro è un super capitano come Lorenzo Pellegrini. Spinazzola ha inciso di più per venire qui, ci conosciamo da 8 anni, abbiamo vissuto insieme, litighiamo, ci sproniamo. Ricordo i primi mesi a Perugia in cui giocavo poco e lui mi parlava e mi aiutava a non mollare. Lukaku e Dybala sono due ragazzi eccezionali e poi giocatori fortissimi. È bello difendere contro di loro perché puoi imparare, sono due giocatori davvero forti“.