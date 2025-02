Si chiude con altre due medaglie la quarta tappa del circuito di Coppa del Mondo di pista lunga per l’Italia del dt e capo allenatore Maurizio Marchetto. Dopo il secondo posto di Davide Ghiotto nei 5.000 metri e il duplice di podio di Lollobrigida in 3.000 e 1.500, sono arrivati altri due piazzamenti di rilievo in questa terza e ultima giornata di gare.

Francesca Lollobrigida chiude il suo splendido fine settimana in Wisconsin con il secondo posto nella mass start vinta dall’olandese Marijke Groenewould con un margine di tre decimi nei confronti dell’azzurra, davvero ottima sul secondo gradino del podio davanti alla padrona di casa Mia Manganello. Molto bene anche Alice Marletti, che chiude in ottava piazza. Discreti feedback anche dalla gara maschilee, che ha visto Andrea Giovannini e Daniele Di Stefano rispttivamente al quinto e sesto posto con successo dell’olandese Bergsma davanti al belga Medard e al transalpino Belloir.

Secondo posto anche per l’Italia dell’inseguimento con il trio composto da Ghiotto, Malfatti e Giovannini. Gli azzurri si sono arresi soltanto al terzetto di casa Dawson, Cepuran e Lehman, che ha guidato verso la vittoria gli Stati Uniti con il crono di 3:38.19. Poco più di un secondo il margine nei confronti della formazione italiana, che è riuscita a mettersi alle spalle la Norvegia e l’Olanda, rispettivamente terza e quarta. Decisamente più lontane, invece, Giappone e Canada.

LE ALTRE GARE

Nell’inseguimento femminile a squadre il successo è andato all’Olanda del trio Beune, Rijpma-DeJong, Groenewould, che ha chiuso la gara in 2:54.27, precedendo di poco il Giappone di Takagi, Horikawa e Sato. Terzo gradino del podio per i padroni di casa statunitensi con Bowe, Manganello e Myers, mentre a chiudere la finale ci sono Cina, Germania e Canada.

Nei 500 Serena Pergher riesce a trovare un piazzamento in top-10, chiudendo proprio al decimo posto la gara vinta dall’olandesee Feemke Kok sulla statunitense Erin Jackson e sulla polacca Andzelika Wojcik. Nella prova maschile, senza italiani al via, Tatsuya Shinhama vince davanti a Jordan Stolz e Laurent Dubreuil.

I RISULTATI DI DIVISION B

In Division B successo azzurro nell’inseguimento femminile: Lollobrigida, Marletti e Fontana in 3:01.32 hanno vinto la propria gara arrivando al traguardo davanti a Norvegia e Polonia. Da segnalare anche la terza posizione di Giorgia Aiello nei 500 metri femminili: L’azzurra si è piazzata alle spalle delle due cineesi Jingziqian Wang e Meng Xu. Sulla stessa distanza undicesimo posto per David Bosa nella gara maschile che è andata al canadese Christopher Fiola.