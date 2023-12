Pattinaggio velocità, CdM pista lunga Stavanger: Lollobrigida terza nella Division B dei 5.000 metri

A Stavanger, in Norvegia, si è chiusa un’altra tappa di Coppa del Mondo di pattinaggio di velocità su pista lunga. Zero azzurri impegnati in Division A, ma qualche spunto d’interesse è comunque arrivato dalle altre gare odierne. In particolare da segnalare il terzo posto di Francesca Lollobrigida, che ha chiuso i 5000 di Division B in 7:10.20 dietro alle olandesi Schouten e Dul. Quarta posizione per Laura Lorenzato, che ha fatto segnare il suo personal best sulla distanza in 7:11.29. Sui 1500 maschili c’è il quinto posto di Alessio Trentini, con Francesco Betti che è nono; ha chiuso in tredicesima posizione, invece, Davide Ghiotto. Nei 500 femminili arriva il 16°posto per Serena Pergher in una gara che ha visto tagliare per prima il traguardo la kazaka Morozova.

Per quanto concerne le gare di Division A nei 1500 maschili ha trionfato lo statunitense Jordan Stoltz davanti all’olandese Kjeld Nuis e al nipponico Kazuya Yamada. Nei 500 femminii vince la sudcoreana Min-Sun Kim, che ha preceduto l’americana Erin Jackson e l’olandese Femke Kok; sui 5.000, invece, il successo è andato alla ceca Martina Sáblíková davanti all’olandese Marijke Groenewould e alla norvegese Ragne Wiklund. La staffetta sprint maschile ha visto trionfare la Norvegia su USA e Polonia, invece in quella femminile gli USA hanno battuto Olanda e Canada.