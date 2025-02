Nella prima giornata della sesta e ultima tappa della Coppa del Mondo 2025 di pattinaggio velocità, che si è aperta oggi sul ghiaccio di Heerenveen (Olanda), Francesca Lollobrigida ha subito sfiorato il podio. La romana classe ’91 e portacolori dell’Aeronautica Militare ha infatti chiuso al quarto posto i 1500 metri femminili, percorsi con il tempo di 1.54.87 ad appena 35 centesimi dal terzo posto della cinese Mei Han. La vittoria è andata alla padrona di casa Joy Beune in 1.53.70, davanti alla giapponese Miho Takagi che ha fermato il cronometro sull’1.53.99. Ancora grandissima continuità di rendimento quindi per Lollobrigida, che nelle ultime sette gare di Division A affrontate tra 1.500 metri, 3.000 metri e Mass Start ha collezionato ben sei piazzamenti nelle prime quattro posizioni con la bellezza di cinque top 3.

Per i 1500 metri va segnalata anche la presenza di Arianna Fontana, che prosegue questa sua nuova “doppia vita” tra short track e pista lunga: la fuoriclasse della pista corta ha chiuso la gara della Division B al terzo posto con il tempo di 1.58.02, alle spalle della polacca Natalia Jabrzyk (1.57.37) e della kazaka Nadezhda Morozova (1.57.58).

Nei 1500 metri maschili invece merita una menzione Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), che conferma la sua crescita con il settimo posto e il tempo di 1.44.89 archiviando il terzo piazzamento di fila tra i migliori nove. La gara è stata vinta dal norvegese Peder Kongshaug, davanti al connazionale Sander Eitrem. Proprio quest’ultimo nelle prossime ore sarà il principale avversario di Davide Ghiotto nella corsa alla Coppa di specialità per le distanze lunghe. Appuntamento domani con i 5000 metri, che si preannunciano assolutamente imperdibili anche in chiave azzurra. In questo caso erano due gli italiani impegnati nella Division B: Riccardo Lorello (C.S. Esercito) ha realizzato il settimo crono con 1.47.06 e Francesco Betti (Fiamme Oro) si è classificato in ventunesima posizione con 1.48.49.

Spazio anche alle prove più veloci, quelle dei 500 metri. Tra gli uomini David Bosa (Fiamme Oro) ha chiuso al quinto posto in Division B con il tempo di 35.34, mentre al femminile lo stesso identico piazzamento è stato conquistato da Giorgia Aiello (Cardano Skating) con il crono di 38.63 sempre nella Division B.

Nella giornata di domani saranno disputate altre quattro gare. Nel dettaglio si disputeranno le due gare dei 1000 metri, ma soprattutto i 5000 maschili e i 3000 femminili in cui Davide Ghiotto e Francesca Lollobrigida partiranno senza se e senza ma con ambizioni da podio. La giornata di domenica poi vedrà andare in scena le team pursuit, la seconda prova del weekend sui 500 metri e le mass start.