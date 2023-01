Pattinaggio di velocità, Europei 2023: nel femminile vince Leerdam, nel maschile la spunta Scheperkamp con Bosa 5°

Si è conclusa anche la seconda giornata degli Europei 2023 di pattinaggio di velocità ad Hamar, in Norvegia. Sono state portate a termine le gare sprint, sia al maschile che al femminile, e sono iniziate le gare Allround. Per quanto riguarda le sprint femminili, dominio olandese con Leerdam e Kok che si mettono davanti a tutti sia nei 500 che nei 1000. Bene l’azzurra Pergher con il personal best nei 500 in 38.92. Leerdam che quindi conquista l’oro con Kok che si prende l’argento. Bronzo all’austriaca Herzog davanti all’altra olandese Fledderus. Pergher chiude 11ª su 15. Nel maschile l’olandese Otterspeer domina la lunga distanza ma fatica nei 500 chiudendo 11°. Nella breve distanza a spuntarla è il connazionale Scheperkamp, davanti a Liiv e Verbij. Bosa bene in 4ª posizione. L’azzurro soffre nei 1000 metri chiudendo in 7ª piazza.

Oro quindi a Scheperkamp e argento a Otterspeer che paga le incertezze nei 500. Bronzo all’estone Liiv, sempre sul podio nelle quattro gare. Bosa chiude al 5° posto dietro al terzo olandese Verbij.

Per quanto riguarda i 500 metri Allround, al femminile tripletta olandese con De Jong, Groenewoud e Groot che si spartiscono le prime tre posizioni, rispettivamente in 38.55, 39.03 e 39.72. Ottima Laura Peveri, sesta con il personal best di 40.47. Al maschile la spunta Roest, 36.45, sui due norvegesi Kongshaug e Eitrem, rispettivamente 36.55 e 36.94. Ghiotto, unico italiano in gara, chiude 12° su 14 in 38.41. Nei 3000 metri femminili Allround la spunta la norvegese Wiklung, che chiude in 3:59.92. Il trio olandese, De Jong, Groenewoud, Groot occupa 2ª, 3ª e 4ª posizione. Nei 5000 metri maschili il norvegese Eitrem, 6:12.15 la spunta all’ultimo sull’olandese Roest, 6:13.31. Ottima prova di Ghiotto che chiude terzo in 6:16.85.

Nella classifica generale, tra le donne De Jong chiude in testa la prima giornata. Seguono Groenewoud e Wiklung, che scavalca Groot dopo la vittoria nei 3000 metri. Bene Peveri in quinta posizione. Al maschile guida Roest seguito da Eitrem e Swings. Ghiotto in 7ª paga il 12° posto nei 500 metri.

La giornata è iniziata con il secondo round delle sprint maschili e femminili dei 500 e dei 1000 metri.

Nei 500 metri femminili è sempre dominio Olanda con Leerdam e Kok che si prendono la 1ª la 2ª posizione in 37.76 e 37.87. Terza la solita Herzog seguita da Fledderus, rispettivamente in 38.25 e 38.53. Ottima prova per l’azzurra Serena Pergher, 6ª con il personal best di 38.92.

Nei 500 metri maschili si combatte con i primi 11 racchiusi in poco più di mezzo secondo. 11° è proprio il vincitore dei 1000 metri di ieri, l’olandese Otterspeer, che perde tanti punti nella generale. Il podio è sempre per 2/3 olandese, questa volta con Scheperkamp e Verbij separati dal solito Liiv, rispettivamente in 35.13, 35.28 e 35.23. Ottimo David Bosa che sfiora il gradino più basso del podio di 2 millesimi, l’azzurro chiude in 4ª posizione in 35.30. Il secondo italiano, Alessio Trentini, chiude in 17ª in 36.39.

Nei 1000 metri femminili sono le solite Leerdam e Kok a dominare la scena. Le due olandesi chiudono davanti a tutti in 1:14.80 e 1:16.06. Terzo posto inedito con l’inglese Smeding che si mette dietro Bosiek e Herzog, leggermente sotto tono nella lunga distanza. L’inglese, la polacca e l’austriaca, tutte molto vicine, fermano il cronometro in 1:17,13, 1:17.17 e 1:17.19. Serena Pergher conferma le sue difficoltà nei 1000 metri piazzandosi in 13ª e penultima posizione in 1:20.74.

Nei 1000 metri maschili si conferma re della lunga distanza l’olandese Otterspeer, in 1:08.66, che precede il connazionale Scheperkamp 1:09.00 e Liiv, in 1:09.24. Bosa soffre e limita i danni chiudendo in 7ª posizione in 1:09.81 a 2 centesimi dal 6° posto occupato dallo spagnolo Izquierdo.

Oggi sono iniziate anche le gare Allround con i 500 metri sia al maschile che al femminile e i 3000 al femminile prima dei 5000 al maschile. Domani le seconde gare con i verdetti finali.

Nei 500 metri femminili il podio è tutto olandese, con De Jong, Groenewoud e Groot che chiudono in 38.55, 39.03 e 39.72. Laura Peveri, unica italiana in gara, si mette in 6ª posizione con il personal best di 40.47.

Nei 500 metri maschili vince l’olandese Roest in 36.45 davanti alla coppia norvegese formata da Kongshaug e Eitrem, rispettivamente in 36.55 e 36.94. Di pochi decimi fuori dal podio il belga Swings, che chiude in 37.00, Davide Ghiotto, unico azzurro in gara, non va oltre la 12ª posizione su 14 con il tempo di 38.41.

Nei 3000 metri femminili il trio olandese si deve inchinare alla norvegese Wiklung, in 3:59.92, che si mette dietro De Jong, in 4:01.40, Groenewoud, in 4:04.18 e Groot, in 4:09.40. Sesta Laura Peveri in 4:16.36.

Nei 5000 metri maschili il norvegese Eitrem, 6:12.15 la spunta all’ultimo sull’olandese Roest, 6:13.31. Ottima prova di Ghiotto che chiude terzo in 6:16.85.