Nella mattinata di martedì 17 dicembre si è tenuta presso la Sala Matrimoni del Comune di Varese la conferenza stampa di presentazione dei Campionati Italiani Assoluti di Pattinaggio di Figura. L’appuntamento con la più prestigiosa competizione nazionale della stagione è all’Acinque Ice Arena da giovedì 19 a sabato 21: ben 59 gli atleti al via nelle tre giornate di gara, dedicate alle quattro competizioni senior, oltre alla danze e alle coppie di artistico junior. L’evento è organizzato dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio in collaborazione con la società locale della Varese Ghiaccio.

Coppie di artistico

In assenza dei secondi classificati uscenti Lucrezia Beccari-Matteo Guarise, ai box per infortunio, è a caccia al titolo e allo scrivere il proprio nome nell’albo d’oro. Occhi puntati su Sara Conti-Niccolò Macii e su Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, reduci dalla partecipazione alle Finali di Grand Prix. Da tenere d’occhio anche il duo composto da Irma Caldara e Riccardo Maglio.

Gara maschile

Saranno sette gli azzurri ai nastri di partenza, ma non è semplice indicare un favorito. Nikolaj Memola tenterà di difendere il titolo conquistato nell’ultima edizione, ma dovrà vedersela con rivali del calibro di Daniel Grassl, Matteo Rizzo e Gabriele Frangipani.

Gara femminile

In campo femminile saranno ben dieci le atlete pronte a contendersi il successo. Le favorite per il podio sono Lara Naki Gutmann, Anna Pezzetta e Sarina Joos, ma attenzione a possibili sorprese.

Danza

La gara più chiusa, almeno in teoria, sembra essere quella che negli ultimi sei anni è stata vinta da Charlene Guignard e Marco Fabbri. Fresca del secondo posto di Grenoble alle Finali di Grand Prix, la coppia azzurra tenterà di confermarsi. E’ battaglia invece per il podio con tante contendenti, da Argentieri-Riva a Bodrone-Frasca, passando per Dozzi-Papetti, Manni-Rothlisberger e Paolino-Tuba.

Le parole del Sindaco di Varese

“Ringrazio la Varese ghiaccio che gestisce il Palaghiaccio e la Federazione italiana Ghiaccio per aver organizzato questo evento a Varese. La città ha investito molto sul Palaghiaccio, prima ancora che si aprisse l’orizzonte delle Olimpiadi a Milano. Nel 2025 ospiteremo le finali della coppa Italia di hockey e ci piacerebbe continuare così, anche se i tagli agli enti locali rischiano di compromettere la capacità di Varese di proporre grandi eventi sportivi”.

Già sold out le finali

Importante risposta del pubblico di Varese, che si è affrettato ad acquistare i biglietti per l’evento. Le finali di sabato pomeriggio sono infatti già sold out. Ancora disponibili invece i biglietti per le giornate di giovedì 19 e venerdì 20 dicembre: sarà possibile comprarli anche direttamente al Palaghiaccio.

Dove vedere l’evento

Per chi non potesse recarsi a Varese oppure non fosse riuscito ad assicurarsi un biglietto, i Campionati Italiani 2024 di pattinaggio di figura saranno trasmessi su Eurosport e Discovery+. Garantita una diretta anche dal Fisg TV online.

I vincitori dell’ultima edizione

Individuale maschile – Nikolaj Memola

Individuale femminile – Sarina Joos

Coppie – Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini

Danza – Charlene Guignard/Marco Fabbri