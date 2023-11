Pattinaggio di figura, NHK Trophy 2023: programma, orari e copertura tv

Il massimo circuito internazionale di pattinaggio di figura si sposta ad Osaka (Giappone) con l’NHK Trophy 2023, sesto ed ultimo Grand Prix della stagione. Le gare sono in programma da venerdì 24 a domenica 26 novembre. L’Italia si presenta all’appuntamento scandinavo con sette pattinatori (tre donne e quattro uomini), protagonisti in tre delle quattro specialità in programma. Nel singolo maschile spazio a Gabriele Frangipani. Tra le coppie di artistico saranno della partita Lucrezia Beccari-Matteo Guarise e Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini mentre nella danza su ghiaccio riflettori puntati su Charlène Guignard e Marco Fabbri. Azzurri assenti, dunque, solamente nel singolo femminile.

PATTINAGGIO DI FIGURA: CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

L’appuntamento nipponico è decisamente importante per tutti gli atleti in gara. Quello che andrà in scena sul ghiaccio della città giapponese, infatti, rappresenta l’ultimo evento prima delle finali di Pechino, in programma da giovedì 7 a domenica 10 dicembre. Non è prevista alcuna diretta televisiva. I telespettatori, tuttavia, potranno seguire integralmente la manifestazione in streaming attraverso la piattaforma di riferimento Discovery +. Pure Sportface.it monitorerà il percorso dei sette azzurri e di tutti gli altri atleti impegnati al NHK Trophy 2023. Il nostro sito fornirà ai propri lettori news, aggiornamenti e approfondimenti in merito al sesto evento Grand Prix della stagione. Di seguito il programma e gli orari nel dettaglio .

NHK TROPHY 2023: PROGRAMMA E ORARI

*orari italiani

Venerdì 24 novembre – Rhythm dance (ore 04.25), programma corto singolo femminile (ore 06.15), programma corto coppie di artistico (ore 08.15) e programma corto singolo maschile (ore 11.00)

Sabato 25 novembre – Danza libera (ore 03.50), programma libero singolo femminile (ore 05.50), programma libero coppie di artistico (ore 09.10) e programma libero singolo maschile (ore 11.30)

Domenica 26 novembre – Exhibition gala (ore 05.20)