Pattinaggio di figura, Lombardia Trophy Day 2: Glenn vince il singolo femminile. Guignard/Fabbri e Conti/Macii in testa dopo il corto

Al Palaghiaccio IceLab di Bergamo la seconda giornata del Lombardia Trophy-Memorial Anna Grandolfi ha decretato il primo verdetto della competizione. La vittoria nel singolo femminile è andata alla statunitense Amber Glenn, che dopo aver ottenuto il miglior punteggio nel programma corto venerdì pomeriggio si è confermata la migliore sabato nel libero superando la propria connazionale Sarah Everhardt, classificatasi al secondo posto della classifica del libero e di quella complessiva.

Solamente medaglia di bronzo per la campionessa del mondo in carica Kaori Sakamoto, autrice di una prova piuttosto incerta alla sua prima performance del nuovo programma libero sulle note del musical “Chicago”. Nessuna combinazione di due salti tripli per lei, così come una esecuzione molto tentennante sul secondo triplo lutz e una inopinata caduta sul triplo loop proprio nell’ultima parte dell’esercizio.

Decisamente più pulita la prova di Amber Glenn, almeno all’inizio del programma nel quale ha inserito un altro triplo axel ben eseguito dopo quello che le aveva dato la leadership nel programma corto di venerdì. Poi anche lei ha commesso qualche errore sul triplo salchow (riuscito solamente doppio) e sul triplo flip, ma complessivamente è riuscita a rimanere cinque punti avanti alla connazionale Everhardt, che pure ha ottenuto il punteggio più alto della serata per gli elementi eseguiti.

Tra le ragazze italiane, buon quinto posto per Anna Pezzetta mentre si è classificata solamente decima Lara Naki Gutmann, protagonista di ben tre cadute nel suo programma lungo.

Nella gara di danza su ghiaccio, ottimo inizio di stagione per i campioni europei in carica Charlene Guignard/Marco Fabbri, che tra le mura amiche della struttura nella quale solitamente si allenano hanno terminato il segmento di gara della danza classica al primo posto con un punteggio superiore agli 87 punti, staccati di quasi 17 punti dai secondi classificati, gli americani Neset/Markelov. Terzo posto per l’altra coppia americana, quella composta da Annabel Morozov e Jeffrey Chen.

Nella prima uscita della nuova stagione, Guignard e Fabbri hanno presentato il loro nuovo programma di danza ritmica basato, come richiesto dal regolamento di quest’anno, sulle musiche degli Anni ’50, ’60 e ’70, e l’hanno fatto con un medley sulla musica di “Land of 1000 dances” interlacciata con “For once in my life” di Stevie Wonder e con il pezzo dance “You make me feel mighty real”. Ottimi i livelli sugli elementi tecnici, specialmente sui twizzles dove hanno ottenuto il massimo possibile, con margini di miglioramento per il resto della stagione sul grado di esecuzione.

Posizioni di metà classifica dopo questa prima parte di gara anche per le altre tre coppie italiane in gara: Leia Dozzi/Pietro Papetti sono al nono posto provvisorio, seguiti da Giulia Isabella Paolino/Andrea Tuba al decimo e Carlotta Argentieri/Francesco Riva all’undicesimo.

C’è tanto azzurro anche nelle prime posizioni della gara delle coppie di artistico, nella quale Sara Conti/Niccolò Macii hanno ottenuto il primo posto provvisorio dopo il programma corto grazie a un programma senza errori o sbavature che permette loro di iniziare la stagione con il piede giusto dopo le delusioni dello scorso anno (fuori dal podio sia agli Europei sia ai Mondiali). Seconda posizione provvisoria, a poco più di un punto di distacco, per i vicecampioni mondiali Riku Miura/Ryuichi Kihara, protagonisti di qualche sbavatura sia sul triplo toeloop in parallelo sia sul triplo lutz lanciato. Terza posizione per un’altra coppia italiana, quella composta da Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, anche loro protagonisti di un triplo lutz lanciato non perfetto che li ha relegati a quattro punti dai giapponesi.

Domenica ultima giornata della competizione con la conclusione di tutte le competizioni. Alle 12.45 il libero delle coppie d’artistico, seguito alle 15 dal libero maschile; conclusione alle ore 19 con il libero della danza su ghiaccio.

Singolo donne, classifica finale

1 Amber GLENN USA 212,89 2 Sarah EVERHARDT USA 201,90 3 Kaori SAKAMOTO JPN 199,94 4 Anastasiia GUBANOVA GEO 195,74 5 Anna PEZZETTA ITA 169,39 6 Seoyoung KIM KOR 165,02 7 Niina PETROKINA EST 164,98 8 Rinka WATANABE JPN 164,04 9 Kristen SPOURS GBR 150,69 10 Lara Naki GUTMANN ITA 150,57 11 Selma VALITALO FIN 139,00 12 Anastasija KONGA LAT 132,20 13 Gian-Quen ISAACS RSA 128,59 14 Maia MAZZARA FRA 126,69 15 Oona OUNASVUORI FIN 124,99 16 Tzu-Han TING TPE 123,14 17 Clemence MAYINDU FRA 121,31 18 Anastasia GOZHVA UKR 120,47 19 Eliska BREZINOVA CZE 116,86 20 Tetiana FIRSOVA UKR 116,63

Danza su ghiaccio, programma corto

1 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 87.45 2 Leah NESET / Artem MARKELOV USA 70.77 3 Annabelle MOROZOV / Jeffrey CHEN USA 70.18 4 Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS IRL 69,52 5 Natacha LAGOUGE / Arnaud CAFFA FRA 68,58 6 Charise MATTHAEI / Max LIEBERS GER 68,52 7 Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO HUN 67,33 8 Lou TERREAUX / Noe PERRON FRA 61,77 9 Leia DOZZI / Pietro PAPETTI ITA 61,04 10 Giulia Isabella PAOLINO / Andrea TUBA ITA 57,92 11 Carlotta ARGENTIERI / Francesco RIVA ITA 52,93 12 Samantha RITTER / Daniel BRYKALOV AZE 51,86 13 Karla Maria KARL / Kai HOFERICHTER GER 51,64 14 Athena Faith ROBERTS / Eric ALIS ESP 46,31 WD Anastasia POLIBINA / Pavel GOLOVISHNIKOV POL

Coppie d’artistico, programma corto